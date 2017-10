Taniya, Lisramlinda cause upset in jr tennis





Harshita Bora in action in the 2nd Guwahati Open Junior Tennis Championship in Guwahati, on Saturday. Harshita Bora in action in the 2nd Guwahati Open Junior Tennis Championship in Guwahati, on Saturday. Today’s results: (Boys U-14, 1st Rd) Aryan Bora bt Indranuj Saikia 4-0, Jhlalhavaizelo bt Aditya Bhattacharya 4-0, Kaushik Sarma bt Rounak Kashyap 4-2, Manan Nath bt Risav Dey 4-1, Vikram Mahanta bt Syed Rakia Nasi 4-1, Kunal Kashyap bt Yuvraj Dutta 4-3, Ved Aditya Kalita bt. Abiyan Zaffer 4-0, Sidhant Deka bt Subhajeet Patowa 4-0, Subham Alyoman bt Anjalu Mushahary 4-1, Pranay Saikia bt Darshan Goswami 4-1, Almas Ahmed bt Palash Kumar 4-0, Nishant Barua bt Swyam Agarwal 4-0, Uday Arnab Saikia bt Dhrub Acahrya 4-1, Aditya Choudory bt Ysir Husain 4-0, Rohit Das bt Hrishikesh Bora 5-3, Ankit P Das bt Mrignav Kalita 4-1, Shankar Heisanan bt Anubhav Kakoty 4-1, Darpan Goswami bt Hrishikesh Mukhopaey 5-3. (2nd Rd): Jhlalhavaizelo bt Samrit Chon 4-0, Tushar Paul bt Manan Nath 5-4, Shahir Farhaz bt Vikram Aditya Mahanta 4-0, Tirtharaj Banik bt Kunal Kashyap 4-1, Ved Aditya Kalita bt Digbijoy Dhar 4-1, Sidhant Deka bt Varun Aditya Kalita 4-1, Vicky Sagolsen bt Subham Alyoman 4-1, Nishant Barua bt Sahil Basumatary 5-4, Harshad Bora bt Uday Arnav Saikia 5-3, Aditya Choudhory bt Kavya Kunal Saikia 4-2, Rohit Das bt Debabrta Das 4-1, Ankit Das bt Jigyasman Hazarika 4-0, Shankar Heisanam bt Klalrinnamia 4-0, Darpan Goswami bt. Sami Ali 4-2, Rafid Naser bt Alen Narzary 4-0. (Boys U-18, 2nd Rd): Aditya Bhagawati bt Raghab Duwarah 5-2, Jhlalhruaizela bt Aditya Rai Barua 5-0, Sidhant Deka bt Rounak Saha 5-0, Kaushijyoti Bora bt Baibhav Garodia 5-1, Tushar Paul bt Ayush Agarawal 5-0, Sahin Farhad bt Mahul Agarwal 5-0, Abhijoy Hazarika bt Saurav Khare 5-2, Avnish Barua bt Rohan Saharia 5-0, Hrishikesh Bhuyan bt Aazhzar Rahman 5-2, Lukhram Luching bt Arhan Rehman 5-0, Udayjyoti Das bt Aditya Choudhory 5-3, Deba Bhusan Saikia bt Rohit Das 5-4, Lalrinnawma bt Debabrta Das 5-2, Ojasj Hazarika bt Hrishikesh Bora 5-1. (Girls U-18, 1st Rd): Lisram Linda bt Trinayana Saikia 4-0, Madhusmita Das bt Sabina Khatun 4-0, Sinung Langkham bt Rlalnunfoli 4-1, Jagriti Bora bt Sohani Agarawal 4-1, Godhuli Roy bt Swastiana Saikia 5-3. (2nd Rd): Kalpita Rajkhowa bt Sanhita Basava 5-4, Lisram Linda bt Ayushree Sarma 5-0, Nistharani Borphukan bt Madhusmita Das 5-0, Sinung Langkham bt Harshita Bora 5-0, Justina Buragohain bt Jagriti Bora 5-0, Sakshi Barua bt Godhuli Roy 5-0, Gunty Chongtham bt Anushka Joshi 5-0, Breshna Khan bt Esthor Lalthanpui 5-1. (Girls U-14, 1st Rd) Justina Buragohain bt Hmengdhawmi 4-0, R Lalmunfeli bt Baibhabi Mahanta 4-1, Lalrinsiami Sailo bt Anushka Debnath 4-3, Syed Janasree Jumaina bt Sabina Khatun 4-0, Ayushree Sarma bt Suhani Agarwal 4-2, Priyanka Gogoi bt Anannya Borthakur 4-1, Kalpita Rajkhowa bt Snigdha Papibndla 4-2, Harshita Bora bt Tinayana Saikia 4-0, Anwesha Rabha bt Godhuli Roy 4-0, Sakshi Barua bt Easpherlalphanpuii 4-0, Meghna Bhardwaj bt Anuska Joshi 4-1, Nistharani Borphukan bt Namrata Das 4-1, Laisaran Linda bt Swastiana Saikia 4-0, Nayanika Deka bt Sivangi Talukdar 4-1, Sinung Langkham bt Subhakrit Bordoloi 4-0, Taniya Kumari bt Tanuska Patar 5-3.