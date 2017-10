Seeds advance in jr tennis



GUWAHATI, Oct 27 - All the seeded players moved to the next rounds in the 2nd Guwahati Open Junior Tennis Championship organised by the Guwahati Lawn Tennis Association (GLTA) at Nurul Amin Tennis Complex courts in the RG Barua Sports Complex here today.Today’s results: (Boys U-12) Jigyashman Hazarika bt Vahin Malla Deka 5-0, Tanay Saikia bt Pradyut Bhimsaria 5-0, Ved Aditya Kalita bt Jyotishman Barua 5-0, Sami Ali bt Sudhangshu Borkotoky 5-4, Varun Kalita bt Kunal Kashyap 5-0, Robert Lalrinawna bt Pharawraj Basumatary 5-2, Devid Dev bt Darshan Goswami 5-1, Mannan Nath bt. Partha P Kherkatari 5-0, Shankar Heisnam bt Vikram Mahanta 5-0, Lallawmzuala bt Samrit Chouhan 5-2, Pritam Barua bt Rittick Rout 5-0, Harshad Bora bt Buman Sarma 5-1, Aryan Bora bt Swayam Agarwal 5-0, Aayan Sarma bt Rajdeep Deka 5-1, Nishant Barua bt Rajnish Sarma 5-1, Bhicky Sagolshem bt Almsj Ahmed 5-0. (Boys U-14) Aryan Bora bt Indranuj Saikia 4-0, Jhlalnavaizelo bt Aditya Bhaattacharya 4-0, Kaushik Sarma bt Rounak Kashyap 4-2, Mannan Nath bt Rishav Dey 4-1, Vikram Mahanta bt Syed Rakin Nafi 4-1, Kunal Kashyap bt Yuvraj Dutta 4-3 (7-5), Ved Kalita bt Abiyan Zaffar 4-0, Sidhant Deka bt Subhajit Patwa 4-0, Subham Alyoman bt Anjalu Muchahary 4-1, Tanay Saikia bt Darshan Goswami 4-1, Almas Ahmed bt Palash Kumar 4-0, Nishant Barua bt Swyam Agarawal 4-0, Uday Arnab Saikia bt Dhrub Acharya 4-1, Aditya Choudhory bt Md Yasir Hussain 4-0, Rohit Das bt Hrishikseh Bora 5-3, Ankit Das bt Mriganav Kalta 4-1, Shankar Heisanan bt Anubhav Kakoty 4-1, Darpan Goswami bt Hrishikesh Mukhopady 5-3, Alen Nazary bt Rajdeep Hazarika 4-1, Janankush Kalita bt Ransaigura Mushahary 4-2, Diganta Dey bt Harshid Nahata 4-1, Jyotishman Barua bt Partha Agarwal 4-0, Zodinphia bt Rohit Hazarika 4-0, Ayush Pegu bt Darsh Dutta 4-0, Bhaskar Jyoti Barman bt Ayush Agarwal 4-1, Pradipta Sarma bt Suhel Ali 4-0, Abhigyan Barua bt Pratham Somani 4-0, Lalrinnewia bt Amrit Bora 4-1, Rounak Saha bt Bhuman Sarma 4-3, Anubhav Kashyap bt Ariyan Seal 4-1, Sparsh Agarwal bt Shreyan Saikia 4-1, Arhan Rehman bt Vishaldeep Das 4-0. (Boys U-18) Raghab Duwarah bt Ransai Mushahary 5-2, Aditya Rai Barua bt Tirtharaj Banik 5-3, Rounak Saha bt Harshid Nahata 5-0, Vaibhav Garodia bt Diganta Deb 5-3, Aayush Agarawal bt Gaurang Chhawchharia 5-1, Mahul Agarwal bt Kabya Saikia 5-1, Saurav Khare bt Subhadeep Deb 5-2, Rohan Saikia bt Sidhant Gupta 5-2, Aakzharn Rehman bt Sahil Basumatary 5-0, Arhan Rehman bt Himendu Das 5-1, Aditya Choudhury bt Tridib Roy 5-1, Rohit Das bt Darpan Goswami 5-2, Debagyan Barua bt Aditya Biswas 5-4, Abhisekh Sahani bt Subhajit Patwa 5-2, Lalrinmawma bt Rachit Agarwal 5-4, Debabraata Das bt Pragyan Sarma 5-3, Hrishikesh Bora bt Amrit Bora 5-3, Debabhushan Saikia bt Abhisekh Baid 5-1.