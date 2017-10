AITA C’ship Series



GUWAHATI, Oct 25 - The semifinal line-up has been drawn in the 7th India Club AITA Championship Series for boys and girls U-14 with all the seeded players securing their places in the last-four stage.Today’s results: (Girls singles, Q/F) Ishikia Chakma bt Harshita Borah 6-1, 6-1; Tanishqa Patar bt Sinung Langkam 6-1, 6-0; Charmie Nongmeikapam bt Kalpita Rajkhowa 6-0,6-2; Justina Borgohain bt Nishtha Rani Borphokan 6-3, 6-1. (Boys singles, Q/F) Bhusan Haobam bt Anchit Gogoi 6-3, 6-4; Andy Thaosen bt Rahul Pamei 5-7, 6-4, 6-3; Jeet Dutta bt Aditya Bhagawati 6-4, 6-4; Arunesh Bora bt Jigyashman Hazarika 6-3, 6-3. (Girls doubles, Q/F) Justina Borgohain/Harshita Bora bt Sinung Lungkam/Linda Leishram 6-0,6-0; Namrata Das/Janasheen Jumana bt Anannya Jamir/Monognya Madasu 6-2, 6-2; Charmie Nongmeikapam/Agu Yumnam bt Nishtha Rani Borphukan/Shakshi Baruah 5-7, 6-3, 10-4.