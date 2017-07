Kristi Boro, Ishika Chakma, Kritanta Sarma, Udit Gogoi and Arunesh Bora of Assam made it to the quarterfinals.

On the second day of the championship today, two upsets took place as unseeded Paavani Pathak of Maharashtra defeated 8th seed Shatavisa Ghosh of West Bengal 6-4, 6-2 in the girls U-14 singles. In the other upset of the day in the boys U-14 singles, Arunesh Bora of Assam defeated 8th seed Heerak S Vora of Gujarat 6-2, 6-3.

Today’s results: (Boys U-16, 1st Rd) Manav Shree Kumar (TN) bt Arka Banerjee (WB) 6-2, 6-2; Maanav Jain (KA) bt Anmay Yogesh Devaraj (KA) 6-1, 7-6(6); 8th seed Arjun Kundu (GJ) bt Ronin Rohit Lotlikar (KA) 6-1, 6-4; 5th seed Vansh Bhagtani (GJ) bt Abhay Chabra (DL) 6-1, 6-0; Hitesh Yalamanchili (TS) bt Aryan Swamy D (OD) 6-0, 6-3; Rishav Brahma (AS) bt Hrishikesh Parasar (DL) 6-2, 6-1; 4th seed Nikhil T Niranjan (KA) bt Hasith Srujan (AP) 6-0, 6-0; 7th seed Amrutjay Mohanty (OD) bt Heerak S Vora (GJ) 6-4, 6-7(6), 6-4; Sanjith Devineni (KA) bt Aayush P Bhat (KA) 2-6, 6-2, 6-1; Promit Bordoloi (AS) bt Kritanta Sarma (AS) 6-2, 7-5; 2nd seed Udit Gogoi (AS) bt Aman Phogat (DL) 6-0, 6-1. (Girls U-14, pre Q/F) Top seed Hrudaya K Shah (MH) bt Karthika Vijay (TN) 6-4, 6-4; Siddhi Khandelwal (GJ) bt Vaibhavi Saxena (KA) 6-2, 6-3; 4th seed Ayushi Singh (BR) bt Justina Borgohain (AS) 6-2, 7-5; Kristi Boro (AS) bt Hetvee R Chaudhari (GJ) 6-0, 6-2; Paavani Pathak (MH) bt 8th seed Shatavisa Ghosh (WB) 6-4, 6-2 (Upset); 3rd seed Avi Shah (GJ) bt Kumkum Neela (TS) 6-2, 6-2; Ishika Chakma (AS) bt Charitha Patlolla (TS) 6-1, 7-5; 2nd seed Sanjana Srimalla (TS) bt Madhurima S Sawant (MH) 6-0, 6-3. (Boys U-14, Pre Q/F) 5th seed Kritanta Sarma (AS) bt Kavin Kathik KS (TN) 6-2, 6-2; Top seed Udit Gogoi (AS) bt Akash Deb (AS) 6-2, 7-5; Anurag Reddy Jullapagiri (MH) bt Dhanush N Patel (GJ) 6-0, 6-2; Arunesh Bora (AS) bt 8th seed Heerak S Vora (GJ) 6-2, 6-3 (Upset); Monil Rohit Lotlikar (KA) bt Aryan Swamy D (OD) 7-6(6), 6-2; 4th seed Arjun Kundu (GJ) bt Anmay Yogesh Devaraj (KA) 6-1, 6-2; 6th seed Amrutjay Mohanty (OD) bt Andy Thaosen (AS) 6-1, 7-5; 2nd Nikhil T Niiranjan (KA) bt Aayush P Bhat (KA) 6-1, 6-1. (Girls U-16, Pre Q/F) Top seed Bela S Tamhankar (MH) bt Pari Singh (MH) 6-4, 6-1; Kristi Boro (AS) bt Harsshali N Mandhavkar (MH) 6-2, 6-1; 4th seed Sanjana Srimalla (TS) bt Shreya Chakraborty (WB) 6-0, 2-6, 6-2; 5th seed Damini Hoon (DL) bt Paavani Pathak (MH) 7-5, 6-2.