Seeds move ahead in OIL-AITA Super Series Tennis



GUWAHATI, July 24 - All the seeded players, except 5th seed Ria Washimkar in the girls U-14 age group, moved to the pre-quarterfinals of the OIL-AITA Super Series Tennis Tournament for boys and girls U-14 and 16 years which is going on at the All Assam Tennis Association complex in Chachal here. Today’s results: (Girls U-14 1st Rd) Top seed Hrudaya Kaustubh Shah (MH) bt Tanishqa Patar (AS) 6-2, 6-3; Karthika Vijay (TN) bt Aneesha Mukharjee (OD) 6-0, 6-1; Siddhi Khandelwal (GJ) bt Maithali Mukharjee (MH) 6-0, 6-0; Vaibhavi Saxena (KA) bt 5th seed Ria Washimkar (MH) 6-0, 6-4 (Upset); 4th seed Ayushi Singh (BR) bt Pari Sing (MH) 7-5, 6-1; Justina Borgohain (AS) bt Nishtha Rani Borphookan (AS) 4-6, 6-3, 6-1; Hetevee R Chaudhari (GJ) bt Khushi Rao Battula (TS) 6-1, 6-2; Kristi Boro (AS) bt Harsshali N Mandavkar (MH) 6-1, 6-1; 8th seed Shatavisa Ghosh (WB) bt Aarini Reddy Yellu (TS) 6-2, 4-6, 6-4; Paavani Pathak (MH) bt Jasha M (KA) 5-0 (Concede), Kumkum Neela (TS) bt Khushi Vishwanath R (KA) 6-4, 6-1; 3rd seed Avi Shah (GJ) bt Kalpita Rajkhowa (AS) 6-3, 6-0; Charitha Patlolla (TS) bt Sameeksha Sachin Sharoff (MH) 6-2, 6-0; Madhurima S Sawant (MH) bt Aaira Sood (TS) 6-2, 6-1; 2nd seed Sanjana Srimalla (TS) bt Ridhi Chaudhary Poka (GJ) 6-1, 6-2; Ishika Chakma (AS) bt 6th seed Bhumika Sanjay Tripathi (MH) 6-3, 6-2. (Boys U-14 1st Rd) Top seed Udit Gogoi (AS) bt Krish Sanjay Waghani (MH) 6-4, 6-1; Akash Deb (AS) bt Hrishikesh Parashar S (DL) 6-3, 6-4; Kavin Karthik KS (TN) bt Harsh Pradeep Kumar (KA) 6-3, 6-4; 5th seed Kritanta Sarma (AS) bt Arka Banerjee (WB) 6-3, 6-3; Anurag Reddy Jullapagiri (MH) bt 3rd Sanjith Devineni (KA) 6-4, 7-6 (6); Dhanush N Patel (GJ) bt Vijaytej Gangapatnam (ML) 6-2, 6-1; Arunesh Borah (AS) bt Medhansh Jain (AS) 7-5, 6-4; 8th seed Heerak S Vora (GJ) bt Hitesh Yalamanchili (TS) 7-6(4), 6-1; Aryan Swamy (OD) bt 7th seed Hasith Srujan G (AP) 7-6(5), 6-2; Monil Rohit Lotlikar (KA) bt Aditya P Bhagawati (AS) 6-3, 6-2; Anmay Yogesh Deveraj (KA) bt Anchit Gogoi (AS) 6-3, 6-2; 6th seed Amrutjay Mohanty (OD) bt Abhay Chabra (DL) 6-2, 6-1; Arjun A Kundu (GJ) bt Ronin Rohit Lotlikar (KA) 7-6(6), 6-4; Aayush P Bhat (KA) bt Nitish LN Balaji (TN) 6-1, 6-4; 2nd seed Nikhil Niranjan (KA) bt Maanav Jain (KA) 6-3, 6-3; Andy Thaosen (AS) bt Aman Phogat (DL) 6-2, 5-7, 6-3. (Girls U-16 1st Rd) Top seed Bela Tamhankar (MH) bt Hetvee R Chaudhari (GJ) 6-4, 6-3; Pari Singh (MH) bt Ria P Washimkar (MH) 6-2, 6-1; Sanjana Srimalla (TS) bt Aneesha Mukharjee (OD) 6-2, 6-2; Harsshali N Mandavkar (MH) bt Breshna Khan (AS) 6-0, 6-0; Shreya Chakraborty (WB) bt Vaibhavi Saxena (KA) 6-4, 6-3.