Altogether six players from Assam reached the quarterfinal stage in the girls U-12, U-14 years and boys U-12 years age groups on the second day of the championship being played at the All Assam Tennis Association complex in Chachal.

Today’s results: (Boys U-14, 1st Rd) Aditya Pratim Bhagawati (AS) bt Arunesh Borah (AS) 7-5, 1-6, 6-4; Prajwal Prasana Tewari (MH) bt Abhay Chhabra (DL) 6-3, 6-4; Arunava Majumdar (WB) bt Aman Phogaat (DL) 6-2, 6-1; Aayush P Bhat (KA) bt Jason David (KA) 6-1, 6-0; N Nithin Balaji (TN) bt Keshav Goel (WB) 6-0, 6-0; Andy Thaosen (AS) bt Rahul Pamei (MN) 6-3, 6-0; Wyatt Obrien (WB) bt Krish Sanjay Waghani (MH) 6-0, 6-2; Leston Vaz (MH) bt Karthik Neal Vaddepalli (TS) 6-2, 6-3; Harsha Pradeep Kumar (KA) bt Anargha Ganguly (MH) 6-3, 6-2; Anchit Gogoi (AS) bt Rethin Pranav R S (TN) 6-2, 6-1; Tushar Paul (AS) bt Hrishikesh Iyer (MH) 6-2, 6-4; Kavin Karthik KS (TN) bt Hasith Srujan G (AP) 6-3, 6-1. (Girls U-12, pre-Q/F) Siddhi Khandelwal (GJ) bt Soha Singh (KA) 6-2, 6-2; Sameeksha Sachin Shroff (MH) bt Kanishka SS Mallela (KA) 6-0, 6-2; Khushi Sahil Sarma (MH) bt Ridhi Choudhury Poka (TS) 6-0, 6-1; Madhurima Sawant (MH) bt Namrata Das (AS) 6-2, 6-0; Bhumi Shekhar (WB) bt Meghna Bharadwaj (AS) 6-1, 6-2; Sweta Samanta (WB) bt Khushi Rao Battula (TS) 6-0, 7-5; Vaibhavi Saxena (KA) bt Ananya Borthakur (AS) 6-0, 6-0; Pari Singh (MH) bt Chandni Srinivasan (GJ) 6-0 (concede). (Boys U-12, pre Q/F) Aayush P Bhat (KA) bt Shree Saran Kanugovi (TS) 6-3, 6-1; Satdeep Satheesh Nair (KA) bt Kavin Karthik (TN) 6-7(3), 6-4, 6-2; Prajwal Prasana Tewari (MH) bt Manan Nath (AS) 6-3, 6-3; Bushan Haobam (MN) bt Nithis LN Balaji (TN) 6-0, 6-0; Jigyashman Hazarika (AS) bt Karthik Neal Vaddapali (TS) 4-6, 1-0 (Concede); Andy Thaosen (AS) bt Rethin Pranav R S (TN) 6-0, 6-0; Arunava Majumdar (WB) bt Arnav Bijay Manral (WB) 6-2, 6-1; Harsh Fogaat (DL) bt Wyatt Obrien (WB) 7-5, 6-2. (Girls U-14, pre Q/F) Ishika Chakma (AS) bt Kanishka Mallela Srinath (KA) 6-0, 6-0; Justina Buragohain (AS) bt Nimrat Kaur Atwal (CH) 6-2, 6-2; Pari Singh (MH) bt Sweta Samanta (WB) 4-6, 6-2, 6-2; Siddhi Khandelwal (GJ) bt Vaubhavi Saxena (KA) 6-3, 6-3; Hatvee R Chaudhury (GJ) bt Sameeksha Sachin Shroff (MH) 6-0, 6-1; Kristi Boro (AS) bt Ridhi Choudhury Poka (TS) 6-0, 6-1; Karthika Vijay (TN) bt Manasvi Vardham (KA) 6-1, 6-1. (Boys U-14, pre Q/F) Kritanta Sarma (AS) bt Sarnaav Ghosh (AS) 6-0, 6-0.