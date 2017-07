OIL-AITA tennis

Sports Reporter

GUWAHATI, July 16 - All the qualifying round matches of the OIL-AITA Super Series Tennis Tournament for boys and girls U-12 and 14 years came to an end at the organiser All Assam Tennis Association’s own complex, Chachal, here today. The main draw of the championship will start tomorrow and the meet will be inaugurated by Bedanta Prasad Sarma the Resident Chief Executive of Oil India Limited at 8 am. Qualifying results: (Boys U-12) Bhushan Haobam (MN) bt Nirbhay Chabra (DL) 6-0, 6-0, Harshad Borah (ASM) bt Tamoghna Das (WB) 1-6, 6-4, 6-3, Shankar Heishnam (MN) bt Siddharth Gowthaman (TN) 6-3, 6-4, Ashwajit Senjam (MN) bt Mahalingam Kandhavel (TN) 6-2, 6-4, Manan Nath (ASM) bt Siddharth Madhavan (TN) 6-0, 7-5, Charan Vardham (KA) bt Varun Aditya Kalita (ASM) 3-6, 6-1, 6-2, Sudhanshu Barkataki (ASM) def Jishnu Pratim Das (ASM) 6-1, 6-0, Bhicky Sagolsem (MN) bt Neeraj Thokchom (MN) 6-2, 6-7(4), 6-2. (Boys U-14) Saheb G Sodhi (MH) def Arnav Rao Oruganty (MH). 6-2, 6-3, Andy Thaosen (ASM) bt Jigyashman Hazarika (ASM) 0-6, 6-2, 6-3, Mustafa Murtaja Raja (KA) bt Ameetesh Saxena (KA) 6-4, 4-6, 6-4, Hrishikesh Iyer (MH) bt Arjun Jitendra Abhyankar (MH) 6-3, 6-0, Mahesh Aribam (MN) bt Jason Michel David (KA) 6-1, 6-0, Tushar Paul (ASM) bt Ayaan Borthakur (ASM) 6-2, 6-2, Saranaav Ghosh (WB) bt Aniketh Venkataraman (TN) 6-4, 6-1. (Girls U-14) Harshita Borah (ASM) bt Tania Kumari (ASM) 6-2, 6-1, Athmika Chaitanya Sreenivas (KA) bt Snigdha Patibandla (ASM) 6-2, 6-0, Kalpita Rajkhowa (ASM) bt Anannya Jamir (ASM) 7-5 (Conceed), Kanishka s s mallela srinath (KA) bt Meghna Bharadwaj (ASM) 6-1, 6-1, Nishtha Rani Borphukan (ASM) bt Gutami ajay khaire (MH) 6-0, 6-2, Tanishqa Patar (ASM) bt Linda Laishram (MN) 6-2, 6-4, Gia Alana Pereira (MH) bt Ridhi Choudhury Poka (TS) 6-1, 6-4, Ananya Kalpesh Bhatia (GJ) bt Sinung Langkam (AR) 6-0, 6-1.