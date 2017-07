On the penultimate day of the championship at the Deshabhakta Tarun Ram Phookan Indoor Stadium in the RG Baruah Sports Complex here today, all the semifinals were completed.

Results: (44–46kg) Selay Soy (Jharkhand) bt Aman (Haryana), MJ Sai Swaroop (Sscb) bt Kuldeep Shankar (UP); (46-48kg) T Siddhart Malik (Haryana) bt Sanket Goud (Maharashtra), Anil (Sscb) bt Himangshu Thapa (Assam); (48-50kg) Swapnil Shinde (Maharastra) bt Lalit (Haryana), Naoba Singh (Sscb) bt Shahrukh Khan (UP); (50-52kg) Bhavesh Kattimani (Maharashtra) bt Yuvraj Singh (Haryana), Ajay Kumar (Chandigarh) bt Jitender Kumar (UP); (52-54kg) Aman (Rajasthan) bt T Lakhmani (Sscb), Tehon Kong Kang (Arunachal Pradesh) bt Binod Kumar (Bengal); (54-57kg) Ankit (Haryana) bt Anil Kumar (Uttarakhand), Akash Gorkha (Maharashtra) bt Lokesh Khichi (Rajasthan); (57-60kg) Akshay (Haryana) bt Nongdhankhomba, Rajat Punia (Sscb) bt Parveen (Delhi); (60-63kg) N Bobosana Singh (Manipur) bt Swapnil Salvi (Maharashtra), SR Sahu (Odisha) bt Vijay Deep (Sscb); (63-66kg) Akash Sai (Sscb) bt Nischay (Delhi), Bhupendra Rawat (MP) bt Mohan Raj (Tamil Nadu); (66-70kg) Aman (Chandigarh) bt Abhinab Saikia (Assam), Ish Pannu (Haryana) bt Harsh Choudhary (Rajasthan); (70-75kg) Vinit (Haryana) bt Rishav Mishra (Daman & Diu), Shivam Pawar (Delhi) bt Sagar Meitei (Manipur); (75-80kg) Mohit (Haryana) bt Royzen Francis (MP), Lakshay Chahar (Rajasthan) bt Kuldeep Singh (Punjab); ILooser (80+Kg) Satinder (Sscb) bt Jaipal Singh (Punjab), Harsh Rana (Delhi) bt Debdatta Konsen (Manipur).