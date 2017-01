India Club tennis



GUWAHATI, Jan 30 - Seeded players moved ahead in the 19th India Club-Anup Lahoty Open Tennis Championship, organised by the India Club at its own courts. Today's results: (U-10 boys and girls, Q/F) Antariksh Tamuly bt Hardik Baruah (7-0), Rajnish Sarma bt Aryan Bora (7-5), Ayanav Kashyap bt Borneel Bihan Borah (7-4), Ved Aditya Kalita bt Snigdha Patibandla (7-2). (Boys U-12, Q/F) Andy Thaosen bt Rajnish Sarma (4-0, 4-0), Jigyashman Hazarika bt Manan Nath(4-2, 4-0), Harshad Bora bt Ayush Gupta (2-4, 4-1, 4-0), Varun Aditya Kalita bt Tanay Saikia (4-1, 4-1). (Boys U-14, Q/F) Kritanta Sarma bt Siddhant P Dutta (4-2, 5-3), Arunesh Bora bt Anubhav Kashyap (4-0, 5-3), Andy Thaosen bt Siddhant Deka (4-2), Anchit Gogoi bt Denish Das (4-1, 4-2). (Girls U-12, Q/F) Tanishqa Patar (1) bt Anwesha Rabha (8-1), Shivangini Talukdar bt Emili Gohain (8-2), Meghna Bhardwaj bt Tania Kumari 8-7 in a tie break (7-4), Namrata Das bt Snigdha Patibandla (8-3). (Girls U-14, 1st Rd) Annaya Borthakur bt Sabina Khatun (5-2), Aayushree Sarma bt Shivangini Talukdar, Shubhankrita Bordoloi bt Trinaya Saikia 5-4 in a tie break (7-5), Tania Kumari bt Priyanka Gogoi (5-0), Meghna Bhardwaj bt Emili Gohain (5-2). (Pre Q/F) Ishika Chakma bt Pratiksha Saikia (6-1), Nishtharani Borphukan bt Areena Phukan (6-1), Harshita Bora bt Nmrata Das (6-2), Kristi Boro bt Annaya Borthakur (6-0), Sayeda Nihad Omor bt Aayushree Sarma in tie break (7-3), Justina Borgohain bt Shubhankrita Bordoloi (6-0),Tanishqa Patar bt Tania Kumari (6-3), Kalpita Rajkhowa Bt. Meghna Bhardwaj 6-5 in tie break (7-5). (Q/F) Kristi Boro bt Sayeda Nihad Omor (4-1, 4-0), Justina Borgohain bt Nishtharani Borphukan (4-1, 4-2), Ishika Chakma bt Tanishqa Patar (4-1, 4-0), Harshita Bora bt Kalpita Rajkhowa(4-0, 4-0).