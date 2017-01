In the semifinal played at the India Club courts here today, Ishika upset second seed Harshita Borah 6-1, 7-5.

Ishika continued her winning streak defeating second seed Eva Raj Sah of Dibrugarh in the girls’ U-18 event also.

Other semifinal results of the day: (U-10 boys and girls) Antariksh Tamuly bt Rajnish Sarma (4-1, 4-2), Aditya Ved Kalita bt Ayanav Kashyap (4-1, 4-2). (Boys U-12) Andy Thaosen bt Jigyashman Hazarika (6-3, 6-1), Varun Aditya Kalita bt Harshad Borah (6-1, 6-3). (Boys U-14) Kritanta Sarma bt Arunesh Bora (6-2, 7-5), Anchit Gogoi bt Andy Thaosen (6-2, 6-2). (Boys U-18) Anurag Buragohain bt Jugal Baruah (7-6, 6-1), Spandan Goswami bt Karan B Das (5-7, 6-2, 6-1). (Girls U-12) Tanishqa Patar bt Shivangini Talukdar (4-1, 4-2), Namrata Das bt Meghna Bhardwaj (4-0, 4-1). (Girls U-14) Kristi Boro bt Justina Borogohain (6-2, 6-3), Ishika Chakma bt Harshita Borah (6-1, 7-5). (Girls U-18) Kristi Boro bt Snigdha Baruah (6-1, 6-0), Ishika Chakma bt Eva Raj Sah (6-4, 6-4).