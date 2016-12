Shakshi Baruah of Jorhat, who caused a number of upsets defeated Nistharani Borphukan of Dibrugarh to enter the girls’ U-18 final. She, however went down to Dibrugarh girl Harshita Borah in the girls’ U-14 semifinal.

Today’s results: (Boys’ U-12, S/F) Andy Thaosen (Ghy) bt Sidhant Deka (Ghy) 6-0, 6-3, Tushar Paul bt Anurag Konwar (both Golaghat) 7-5, 6-4. (Girls’ U-14, S/F) Harshita Borah (Dib) bt Shakshi Baruah (Jor) 6-2, 6-0, Nistharani Borphukan (Dib) bt Tanishqa Patar (Ghy) 0-6, 6-2, 6-4. (Girls’ U-18, S/F) Shakshi Baruah (Jor) bt Nistharani Borphukan (Dib) 6-4, 1-6, 6-2, Debangana Barkataki (Jor) bt Harshita Borah (Dib) 6-3, 5-7, 6-3. (Boys’ U-14, S/F) Hrykpb Bora bt Udbhas Kr Gogoi (both Ghy) 6-2, 6-1, Avnish Baruah (Ghy) bt Sidhant Datta (NRL) 7-5, 6-3. (Boys’ U-14 double, Q/F) Avnish Baruah/Arunesh Bora (both Ghy) bt Sidhant Datta/Antariksh Saikia (both NRL) 6-3, 6-2, Hrykpb Bora/Aruranan Choudhury (both Ghy) bt Sidhant Deka/Varun A Kalita (both Ghy) 6-0, 6-3. (Boys’ U-18, Q/F) Hrykpb Bora (Ghy) bt Uddish Borpuzari (Jor) 6-4, 6-2, Rishav Brahma (Jor) bt Arnav P Das (Golaghat) 6-2, 6-3. (Men’s S/F) Sudhanta Mohanty (Ghy) bt Rupam Gogoi (Siv) 6-1, 6-0, Rishav Brahma (Jor) bt Bedabrat Mohan (Siv) 6-3, 6-1.