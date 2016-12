Semifinal line-up drawn in Jorhat tennis





Jorhat girl Shakshi Baruah in action during the Jorhat Open Tennis Tournament in Jorhat, on Thursday. Jorhat girl Shakshi Baruah in action during the Jorhat Open Tennis Tournament in Jorhat, on Thursday. On the fourth day of the championship today, unseeded local girl Shakshi Baruah caused two upsets defeating 4th seed Pratikshaa Saikia of Dibrugarh 3-5, 4-1, 4-1 in the girls’ U-14 and U-18 categories. In the boys U-14 quarterfinal, 9th seed Sidhant P Datta of NRL got the better of 2nd seeded Arunesh Bora of Guwahati. Today’s results: (Boys’ U-12, Q/F) Andy Thaosen bt Ayushman Baruah 4-0, 4-0; Sidhant Deka bt Harshad Bora 4-0, 4-0; Tushar Paul bt Jigyasman Hazarika 4-2, 4-2; Anurag Konwar bt Varun A Kalita 4-2, 4-0. (Girls’ U-14, Q/F) Harshita Borah bt Sanskriti Borah 4-2, 4-1; Shakshi Baruah bt Pratikshaa Saikia 3-5, 4-1, 4-1; Nistharani Borphukan bt Syeda Janasheen Jumana 2-4, 4-1, 4-0; Tanishqa Patar bt Ayushree Jay Sharma 4-1, 4-0. (Girls’ U-18, Q/F) Nishtha Rani Borphukan bt Monmarami Saikia 4-5, 5-3, 5-3; Shakshi Baruah bt Pratikshaa Saikia 3-5, 4-0, 4-2; Harshita Borah bt Baishali B Bora 0-4, 4-0, 4-1; Debangana Barkataki bt Sanskrita Borah 4-0, 4-1. (Boys’ U-14, Q/F) Hrykpb Bora bt Jigyasman Hazarika 4-1, 4-0; Udbhas Kr Gogoi bt Antariksh Saikia 4-0, 4-0; Avnish Baruah bt Jeet Dutta 4-0, 5-3; Sidhant Datta bt Arunesh Bora 5-3, 4-0. (Boys U-14 doubles, Q/F) Hrykpb Bora/Anuranan Choudhary bt Harshad Bora/Jigyasman Hazarika 4-1, 4-1; Sidhant Deka/Varun A Kalita bt Aman Buragohain/Anindyo Mahanta w/o; Sidhant Datta/Antariksh Saikia bt Udbhas Kr Gogoi/ Andy Thaosen 5-3, 4-1; Avnish Baruah/Arunesh Bora bt Jeet Dutta/Tushar Paul 5-4, 1-4, 10-5. (Boys’ U-18, Q/F) Uddish Borpuzari bt Shahir Farhaz 6-2, 6-2; Arnav P Das bt Nizar Hussain 6-3, 6-0; Rishav Brahma bt Promit Bordoloi 6-1, 2-1 (Rtd hurt). (Men’s 1st rd) Sudhanta Mohanty bt Rupjit Bharali 8-0; Rituraj Gogoi bt Chatra B Chetry w/o; Rupam Gogoi bt Mohsin Ali 8-2; Uddish Borpuzari bt Uzzal Chetia 8-3; Harjeet Singh bt Kumar Baibhav 8-2.