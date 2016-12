Nishtharani upsets top seed in Jorhat tennis



JORHAT, Dec 28 - Nishtharani Borphukan of Dibrugarh caused a major upset by defeating top seed Breshna Khan of Guwahati 7-5 in the girls’ U-18 years singles pre-quarterfinal match in the ongoing 25th Jorhat Open Tennis Tournament at Jorhat Tennis Club here today. However, other seeded players moved ahead on the third day of the championship. Today’s results: (Boys’ U-12, pre Q/F) Andy Thaosen bt Bishnu J Saikia 7-0, Ayushman Baruah bt Bornil Goswami 7-3, Sidhant Deka bt Animesh Kharghariah 7-0, Harshad Bora bt Bhasata Palash Bora 7-4, Jigyasman Hazarika bt Manan Nath 7-0, Tushar Paul bt Ballav Gogoi 7-2, Anurag Konwar bt Prateek Raj Bora 7-0, Varun Aidtya Kalita bt Antariksh Tamuly 7-1. (Girls’ U-14, pre Q/F) Harshita Borah bt Juri Phukan 7-0, Sanskriti Borah bt Meghna Bharadwaj 7-2, Shakshi Baruah bt Jagyashree Parashar 7-0, Pratikshaa Saikia bt Shreya Baruah 7-2, Nishtha Rani Borphukan bt Priyanka Gogoi 7-0, Syeda Janasheen Jumana bt Sabina Khatun 7-0, Ayushri J Sharma bt Rimi Taye 7-0, Tanishqa Patar bt Manmarami Saikia 7-4. (Girls’ U-18, pre Q/F) Nishtha Rani Borphukan bt Breshna Khan 7-5, Manmarami Saikia bt Ayushree J Sharma 7-3, Shakshi Baruah bt Moitri Baruah W/O Pratiksha Saikia bt Syeda Janasheen Jumana 7-1, Harshita Borah bt Shreya Baruah 7-0, Baishali B Bora bt Sanjana Barooah 7-0, Sanskriti Borah bt Megha Bharadwaj 7-4, Debangana Barkataki bt Diksha Konwar 7-0. (Boys’ U-14 doubles pre Q/F) Hrykob Bora/Anuranan Choudhary bt Nizar Hussain/Probhat Senswa 7-0, Harshad Bora / Jigyasman Hazarika bt Pragyandeep Bora/Satyabrat Hazarika 7-2, Sidhant Buragohain/Varun A Kalita bt Antariksh Tamuly/ Jishnu P Das 7-3, Aman Buragohain/Anindyo Mahanta bt Priyam P Borah/Anurag konwar W/O, Udbhas Kr Gogoi/Andy Thaosen bt Aditya K Gupta/Abhinab Kumar 7-0, Sidhant Datta/Antariksh Saikia bt Manan Nath/Ayushman Baruah 7-0, Jeet Dutta/Tushar Paul bt Ayush Dutta /Samreedh Bhuyan 7-1, Avnish Baruah/Arunesh Bora bt Promit Bordoloi/Debanga P Hazarika 7-6. (Boys’ U-18, 2nd rd) Hrykpb Bora bt Anuranan Choudhury 7-3, Sidhant P Dutta bt Priyam P Bora 7-6, Junaid Adnan bt Hrishikesh Bora 7-0, Avnish Baruah bt Junak Bora 7-0, Shahir Farhaz bt Avishrant Bhattacharyya 7-5, Arunesh Bora bt Prabhat Sensowa 6-2, Uday J Das bt Snehashish Roy 7-2, Uddish Borpuzari bt Ajay K Agarwal 7-2.