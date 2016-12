Jorhat Open Tennis



JORHAT, Dec 27 - On the second day of the 25th Jorhat Open Tennis Tournament, organised by the Jorhat Tennis Club, the second round matches of the boys’ U-12 and U-14 concluded with the seeded players moving ahead. Today’s results: (Boys’ U-12, 2nd rd) Andy Thaosen bt Anindya Mahanta 6-0, Bishnu Jyoti Saikia bt Satyajeet Rajkhowa 6-4, Bornil Goswami bt Rituraj Buragohain 6-2, Ayushman Baruah bt Souvik Roy 6-1, Sidhant Deka bt Aman Buragohain 6-2, Animesh Kharghariah bt Aryan Borah 6-1, Bhasata Palash Bora bt Adi Garg 6-1, Harshad Borah bt Prayash Bora 6-1, Jigyasman Hazarika bt Raunak Kashyap 6-1, Manan Nath bt Aryaman Borah 6-0, Ballav Gogoi bt Kabir Bhuyan 6-2, Tushar Paul bt Subhashis Roy 6-1, Anurag Konwar bt Aryaman Dutta 6-0, Prateek Raj Bora bt Shakeel Mahmood 6-4, Antariksh Tamuly bt Sudhansu Barkataki 6-1, Varun Aditya Kalita bt Devaroon Borah 6-1. (Boys’ U-14, 2nd rd) Hrykpb Bora bt Aman Buragohain 6-0, Sudhansu Barkataki bt Anubhav Kaushik 6-3, Abhiraj Saikia bt Arunav Buragohain 6-1, Nizar Hussain bt Pragyandeep Borah 6-1, Varun Aditya Kalita bt Umang Mundhra 6-3, Tushar Paul bt Avinav Kumar 6-2, Devanuj Hazarika bt Animesh Kharghariah 6-3, Jigyashman Hazarika bt Aryan Bora 6-2, Uday Jyoti Das bt Deon Dutta 6-0, Kushal Baheti bt Prateek R Bora 6-4, Junak Bora bt Bhargav Pradhan 6-0, Antariksh Saikia bt Aditya Kr Gupta 6-1, Udbhas Kr Gogoi bt Aniket Saha 6-0, Ballav Gogoi bt Vishayan Baruah 6-0, Harshad Bora bt Shakil Mahmood 6-2, Aruranan Choudhury bt Satyabrat Hazarika 6-3, Avnish Baruah bt Aditya Biswas 6-0, Antariksh Tamuly bt Abir Akash Baruah 6-0, Anurag Konwar bt Amitesh Saikia 6-0, Debanga P Hazarika bt Samreedh Bhuyan 6-0, Jeet Dutta bt Ritwanka Shreyan Chaliha 6-0, Ved Aditya Kalita bt Aryaman Dutta 6-3, Prabhat Sensowa bt Aryaman Bora 6-3, Andy Thaosen bt Bitupon Hazarika 6-0, Raktim Gogoi bt Anindya Mahanta 6-1, Ayushman Baruah bt Bishnu Jyoti Saikia 6-5, Promit Bordoloi bt Debojyal Parashar 6-0, Sidhant Dutta bt Manan Nath 6-1, Sidhant Deka bt Agnibh Dutta 6-1, Shahir Farhaz bt Priyam Pallab Bora 6-3, Devavushan Saikia bt Satyajeet Rajkhowa 6-1, Arunesh Bora bt Tanishq Gogoi 6-1. (Girls’ U-14, 1st rd) Juri Phukan bt Moitri Baruah 6-5, Sanskriti Bora bt Astha Garg 6-0, Jagyashree Parashar bt Prapti Borah 6-4, Priyangka Gogoi bt Sanjana Baruah 7-6, Sabina Khatun bt Nisashmi Baruah 6-2, Diksha Konwar bt Rimi Taye 6-4, Monmarami Saikia bt Nistha Priya Bezbaruah 6-1.