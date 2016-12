The winners and runners-up of the 1st Samarendra Rajkumar Veterans Tennis Tournament pose for a photograph in Jorhat, on Sunday. The winners and runners-up of the 1st Samarendra Rajkumar Veterans Tennis Tournament pose for a photograph in Jorhat, on Sunday.

In the above 55 years category, Dilip Somani and Jiten Mishra beat Haydar Ali Rymbai and Akramul Islam to lift the title.

Results: (Above 35 years semifinals) Devojyoti Borpuzari (Jorhat)/Hakim Ali (Duliajan) bt Pratul Saikia (NRL)/Jayanta Dutta (NRL) 6-4, 6-3; Rituraj Baruah (Jorhat)/Amiyo Sarkar (Jorhat) bt Diganta Konwar (NRL)/Amrit Chutia (Dibrugarh) 6-3, 6-2. (Above 45 years semifinals) Hakim Ali (Duliajan)/Luku Borthakur (Sivasagar) bt Pratul Saikia (NRL)/Jayanta Dutta (NRL) 9-8; Diganta Konwar (NRL)/Rajib Handique (Tinsukia) bt Bhaskar Baruah (Dhemaji)/Gopal Gogoi (Dhemaji) 9-6. Finals: (Above 55 years) Dilip Somani/Jiten Mishra (Jorhat) bt Haydar Ali Rymbai (Haflong)/Akramul Islam (IAS Colony, Guwahati) 9-1. (Above 45 years) Hakim Ali (Duliajan)/Luku Borthakur (Sivasagar) bt Diganta Konwar (NRL)/Rajib Handique (Tinsukia) 9-2. (Above 35 years) Devojyoti Borpuzari (Jorhat)/Hakim Ali (Dulijan) bt Rituraj Baruah (Jorhat)/Amiyo Sarkar (Jorhat) 6-2, 6-4.