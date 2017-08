43 persons to get literary pension

Staff Reporter

GUWAHATI, Aug 13 - The State government today announced literary pension for the year 2017-18 to 43 noted persons. They are Chengaram Morang (Dhakuakhana), Sanjib Deb Laskar (Silchar), Atin Das (Silchar), Bashanta Kumar Sharma (Dibrugarh), Bidor Singh Kro (Diphu), Kishore Kumar Deori (Lakhimpur), Bidyabati Dahal (Udalguri), Roma Basumatary (Guwahati), Dr Prafulla Kotoky (Guwahati), Naren Hazarika (Guwahati), Pradyut Chakraborty (Guwahati), Minu Devi (Guwahati), L Chawngtho Hmar (Haflong), Bhubaneshwar Sharma (Guwahati), Abdul Mozid Khan (Goalpara), Rohini Ballav Goswami (Dergaon), Radha Mohan Sinha (Silchar), Sameer Tanti (Guwahati), Karuna Deka (Guwahati), Dr Haren Choudhury (Barpeta Road), Narayan Kumar Radu Kakaty (Morigaon), Mahesh Sharma (Nalbari), Satradhikar Sushil Dev Mahanta (Guwahati), Bikash Dey (Karimganj), Hemaprava Tasa (Dibrugarh), Biswajyoti Barman (Rangpur), Satyen Baruah (Tinsukia), Rubi Kanti Choudhury (Dhubri), Swapna Saikia (Jorhat), Jogendra Nath Dutta (Lakhimpur), Nirada Gogoi Bora (Jorhat), Swarna Hazarika (Biswanath), Sushil Ch Borah (Nagaon), Jiten Bhagawati (Darrang), Lohit Kumar Borah (Moranhat), Satish Ch Das (Barama), Maheswar Borah (Sonitpur), Iswar Ch Goswami (Nalbari), Karabi Lata Deori (Dhemaji), Padmadhar Hazarika (Morigaon), Bimala Devi (Nalbari), Dr Rabin Sarma (Guwahati) and Rekha Sharma (Nagaon).