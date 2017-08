In the Girls (U-9) category, Bhavishya Changmai of Sivasagar defeated Liana Dutta of Jorhat 14-21, 21-17, 21-10 to clinch the title.

Other results of the day: Boys (U-11, QF): Rohit Gogoi, Dibrugarh bt Alvir Aman, Guwahati, 15-1, 15-7; Udayan Saikia, Digboi bt Tushar Saikia, Sivasagar 15-12, 15-8; Ayan Gogoi, Dibrugarh bt Bornam Bora, Sivasagar 15-8, 15-12; Hiran Chetia, Sivasagar bt N Sunand Singh, Silchar 15-9 14-15 15-8. Boys U-13 (Doubles QF): Animesh Gogoi/Tebzeeb Rahul Taufique, Sivasagar bt Abhigyan Gogoi and Barnav Kashyap, Guwahati, 21-6, 21-6; N Yohenba Singh/ S Stearly Singh, Guwahati bt Md Irfan Ahmed and Yashdeep Gogoi, Lakhimpur 21-13, 21-17; Arsismaan Rajkhowa, Dibrugarh/Siddant Chakaraborty, Tinsukia bt Kaustav Prakash Sarma and Prasurjya Thakuria, Guwahati 21-11, 14-21, 21-12; Barenya Jyoti Das/Debangshu Hazarika, Tezpur bt Gourish Protim Baruwati and Priyanshu Gogoi, Sivasagar 21-18, 19-21, 22-20. Boys U-19 (Doubles, QF): Biswajit Bordoloi, Guwahati/Surajbhan Buragohain, Tinsukia bt Jitumoni Bora/Nabajit Bora, Morigaon 21-8, 21-11; Pragyanjyoti Gogoi/Rajshekhar Das, Nagaon bt Mohsin Ahmed/Samiran Phukan, Digboi, 21-13, 21-18; Lobnish Kashyap/Tamim Haque, Tezpur bt Amarjyoti Bordoloi/Kalpajyoti Nath, Morigaon 21-7, 21-11.